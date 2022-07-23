Yuva köyünde vakalar önlenemiyor sayı 125’e yükseldi

Bolu Valiliği, Çaydurt Yuva köyünde yaşanılan içme suyundan zehirlenme vakaları ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, sudan etkilenen vatandaş sayısı 125’e yükseldi. Zehirlenen 68 kişinin tedavisi tamamlanırken, 56 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Tedavi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Bolu Valiliği yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Ertem’in ailesine ise başsağlığı diledi.

ANKARA’DA ZİYARET ETTİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuran ve tedavileri için Ankara Şehir Hastanesi, Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Cebeci Hastanesi’ne sevk edilen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022, 00:00