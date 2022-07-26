Yuva köyünden sevindirici haber!

Haber: Ceylan Beykoz

Çaydurt Yuva köyünde önlenemeyen zehirlenme vakalarında geçtiğimiz gün sayı 141’e ulaşmıştı. Olayla ilgili hasta sayılarına ilişkin son durumu paylaşan Bolu Valiliği, Yuva köyü zehirlenmeleri ile ilgili yeni bir vakanın bulunmadığı, 96 kişinin taburcu olduğu 44 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

TEDAVİ SÜREÇLERİ YAKİNEN VE TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir. Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın çalışmaları titizlikle sürmektedir."