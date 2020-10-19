Yüz binlerce genç asker kaçağı

Haber: Volkan Yılmaz

Kalıcı hale getirilen bedelli askerlik yasası sonrası 29 olan tecil hakkı yaş sınırı yeni düzenleme ile 22 yaşa düşürüldü. Ancak yeni düzenlemeden haberdar olmayan yüz binlerce genç yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. Hayatlarını 29 yaşa göre düzenleyen gençlerin sesini Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya duydu. CHP Trabzon Milletvekili Kaya konuyu gündeme getirerek bedelli askerlik için af istedi.

“GENÇLERİMİZİN BEDELLİ HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI”

Milletvekili Kaya yaptığı açıklamada, “1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda 29 olan tecil hakkı yaş sınırı, yeni düzenleme ile 22 yaşın altına düşürüldü. Bu kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerinden alındı. İş hayatı olan, okul hayatı olan, ailesine bakmakla yükümlü olan, yeni evlenen, çocuk bekleyen, kredi borcu olan binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor. Hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarlayan ve bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşürülen genç sayısı her geçen gün artıyor” dedi.

“GENÇLERİMİZ MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR”

Kendisine telefonla, sosyal medyadan ve mail yoluyla ulaşan yüzlerce gencin çaresizce bir açıklama beklediğini belirten Kaya açıklamasında ayrıca, “Buradan Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum. Bu gençlerimizin hiçbir suçu kabahati yok. Kabahat, onları habersizce yoklama kaçağı durumuna düşürenlerindir. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır. Bizler de anne, babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor. Gençlerimiz sizlerden bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşürülen gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere bedelli affı çıkararak bu haksızlığa son verin” ifadelerine yer verdi.