banner133

banner101

banner120
24 Haziran 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yüz binlerce sazan doğaya salındı

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında ilimizde bulunan göl ve göletlere sazan balığı yavruları bırakıldı.

    24 Haziran 2018 Pazar 11:15
    Bu haber 75 kez okundu
    Yüz binlerce sazan doğaya salındı

    Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen ve İlimize gönderilen sazan balığı yavruları Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden teslim alınarak program dahilinde belirlenen İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan göl ve göletlere bırakıldı.

    Çalışmaların Seben TaşlıyaylaGöleti ayağına İl Müdürü İzzet Murat’ın yanı sıra Seben Kaymakamı İdil Özdemir, Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, Seben Orman İşletme Müdürü Raif Çopur, Seben Özel İdare Müdürü Abdülaziz Çalışkan, Seben İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Beşek, Seben İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V. Selçuk Güçbilmez, Su Ürünleri Mühendisi Çağatay Oktay, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri S.S. Bozyer, Alpagut, Solaklar, Kozyaka, Nimetli ve Ekiciler Su Ürünleri Kooperatifi başkan, üyeleri ve çevredeki vatandaşlar katılmıştır.

    Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Anadolu’muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibariyle yaşam alanları ile buluşturuyoruz. İlimizde 200’e ulaşan göl ve gölet sayısıyla gerek amatör ve sportif balıkçılar gerekse ticari balıkçılar için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle hafta sonları Bolu’lular ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın göl ve göletlerimize yoğun şekilde gelerek amatör avcılık yapmaktadırlar. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir balıkçılık ve stokların dengesi için bilinçli avcılığın yanı sıra balıklandırma çalışmaları da son derece önemli bir yer tutmaktadır. Yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edilecektir. Yapılan bu çalışmaların İlimiz balık popülasyonuna önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

    Balıklandırma çalışmaları kapsamda ilimiz Merkez İlçesine 12.000, Dörtdivan’a 9.000, Mengen’e 12.000, Yeniçağa 13.000, Seben 10.000, Mudurnu 5.000, Kıbrıscık 18.000, Gerede’ye 45.000 olmak üzere toplamda 124.000 adet yavru sazan balığı 36 adet göl ve gölete bırakılmıştır.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığı, Yürütülmekte

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYATI ÖĞRENMEK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bıçak Sırtı Seçim ile ilgili fikir yürütmenin zorluğu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yanıtı verilmeyen soru
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124