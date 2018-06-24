Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen ve İlimize gönderilen sazan balığı yavruları Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden teslim alınarak program dahilinde belirlenen İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan göl ve göletlere bırakıldı.

Çalışmaların Seben TaşlıyaylaGöleti ayağına İl Müdürü İzzet Murat’ın yanı sıra Seben Kaymakamı İdil Özdemir, Seben Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, Seben Orman İşletme Müdürü Raif Çopur, Seben Özel İdare Müdürü Abdülaziz Çalışkan, Seben İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Beşek, Seben İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V. Selçuk Güçbilmez, Su Ürünleri Mühendisi Çağatay Oktay, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri S.S. Bozyer, Alpagut, Solaklar, Kozyaka, Nimetli ve Ekiciler Su Ürünleri Kooperatifi başkan, üyeleri ve çevredeki vatandaşlar katılmıştır.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Anadolu’muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibariyle yaşam alanları ile buluşturuyoruz. İlimizde 200’e ulaşan göl ve gölet sayısıyla gerek amatör ve sportif balıkçılar gerekse ticari balıkçılar için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle hafta sonları Bolu’lular ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın göl ve göletlerimize yoğun şekilde gelerek amatör avcılık yapmaktadırlar. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir balıkçılık ve stokların dengesi için bilinçli avcılığın yanı sıra balıklandırma çalışmaları da son derece önemli bir yer tutmaktadır. Yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda yeni balık türlerini de deniz ve iç sulara bırakarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edilecektir. Yapılan bu çalışmaların İlimiz balık popülasyonuna önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Balıklandırma çalışmaları kapsamda ilimiz Merkez İlçesine 12.000, Dörtdivan’a 9.000, Mengen’e 12.000, Yeniçağa 13.000, Seben 10.000, Mudurnu 5.000, Kıbrıscık 18.000, Gerede’ye 45.000 olmak üzere toplamda 124.000 adet yavru sazan balığı 36 adet göl ve gölete bırakılmıştır.