Yüz kişiden 71’i Bolulu

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ilimiz Bolu’da ikamet edenlerin 217 bin 7’sinin (% 71,04) Bolu nüfusuna, 88 bin 468’inin (% 28,96) ise diğer iller nüfusuna kayıtlı olduğu görüldü.

EN ÇOK DÜZCELİ YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre ilimizde 10 bin 197 kişi ile en çok Düzceli vatandaş yaşıyor. Düzce’nin ardından ilimizde Zonguldak nüfusuna kayıtlı 6 bin 805 kişi, Ankara nüfusuna kayıtlı 5 bin 952 kişi, Çorum nüfusuna kayıtlı 5 bin 699 kişi, Karabük nüfusuna kayıtlı 3 bin 68 kişi, Sakarya nüfusuna kayıtlı 2 bin 361 kişi, Ağrı nüfusuna kayıtlı 2 bin 37 kişi, Sivas nüfusuna kayıtlı bin 977 kişi ve Trabzon nüfusuna kayıtlı bin 977 kişi yaşıyor.

EN AZ HAKKARİLİ VAR

Bolu ilinde ikamet eden kişiler arasında son sırayı 61 kişi ile Hakkari alırken, Hakkari’yi sırasıyla 65 kişi ile Yalova, 128 kişi ile Şırnak, 138 kişi ile Tunceli izliyor.