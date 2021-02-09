Yüz yüze eğitim açıklaması: “Planlamalarımızı tamamladık”

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yaptığı açıklamada, 15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret etti. Bakan Selçuk, salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkmasını ve okulların açılmasını dilediğini söyledi.

“KISA VADEDE MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR”

Bakan Selçuk, salgının seyrine göre en "akli" kararı vermekle sorumlu olduklarını belirtti. İhtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak öğretmenleri ve çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabaladıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık” dedi.

“PLANLAMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacaklarına dikkat çeken Selçuk ayrıca, “Bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.