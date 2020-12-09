Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Salgının artış eğiliminde olduğu son dönemde 4 Ocak itibariyle yüz yüze eğitime geçiş tartışılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi. Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi.

“SALGININ SEYRİ DÜŞTÜĞÜNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamasında "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“RİSK VARSA BİZ ORADA YOKUZ”

"Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız." diyen Selçuk, ayrıca sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi: "Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."