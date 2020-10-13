Yüz yüze eğitimde 2. aşama

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tüm yurtta olduğu gibi Bolu’da da ilkokulların 2. 3. 4. sınıflarında, ortaokulların 8. sınıflarında, liselerin ise hazırlık sınıfları ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının 12 Ekim 2020 tarihinde başlamasıyla birlikte il genelinde 173 okulda bin 52 sınıfta 20 bin 395 öğrenci ve bin 311 öğretmen ders başı yaptı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit’i İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Okul Müdürü İbrahim Ercivan ve müdür yardımcıları karşılarken, Hazırlık D sınıfı öğrencileri Selin Kuş ve Nida Taşar çiçek takdim etti.

Ziyarette öğretmenlerle görüşen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Eğitim öğretimin ana unsuru esas itibariyle öğretmendir. İnsanlar en kıymetli varlığı olan evlatlarını sizlere emanet ediyorlar. Öğretmenlerin öğrencilerin hayatında tahmin edilenin ötesinde etkisi var. Bunun farkında olmalısınız. Öğrenciler adaleti, merhameti, fedakârlığı, çalışkanlığı, öğretmenliği, insanlığı, karakteri ve nitelikli olmayı ilk önce öğretmenlerinden öğrenmektedir” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA TARİHİ ŞUUR VE SORUMLULUKLAR VERMELİYİZ”

Soysal Bilimler Liselerinin isimden cisminden daha büyük felsefesi ve vizyonu olduğunun altını çizen Vali Ümit, “Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır. Bizim kültürümüz 5 bin yıllık bir tarihe dayanıyor. Sosyal bilimler lisesi tamda bunları anlatmak için kurulmuştur. Sizlerde çocuklarımıza şanlı bir tarihin, büyük bir milletin evlatları, yüce bir medeniyetin mirasçıları olduğunu, devlete sadakatin, millete layık olmanın ilk şartı olduğunu, açık sözlü olmanın, sözünde durmanın erdem ve mertlik olduğunu anlatmalısınız. “Taç başı akıllandırır”. İnsana kişilik kazandıran en önemli işlerden bir tanesi de sorumluluk almaktır. Her çocuğumuza derslerinin yanında kendisine uygun spor, müzik, resim, kitap okuma vb sorumluluklar vermeliyiz. İnanıyorum ki yakın gelecekte sosyal bilimler liseleri daha ön plana çıkarak yetiştirmiş olduğu üst düzey insanlarla hayatımıza etki edecektir” ifadelerini kullandı.

“ÇİZECEĞİNİZ PROFİL İLE TOPLUMA YÖN VEREBİLİRSİNİZ”

Hazırlık-A ve 12. Sınıf öğrencileriyle de bir araya gelen Vali Ümit, “Ay’ı vurmak istiyorsanız güneşi hedef alın. Hedefinizi yüksek tutmalı ve buna göre de çalışmalısınız. Dünya liderlerine baktığımızda çoğunun sosyal bilimlerle ilgilenen insanlardan çıktığını görürsünüz. Sizler de çizeceğiniz profil ile topluma yön verebilirsiniz. Ama öncelikle nitelikli insan olmalısınız. Bunun içinde kendi esas değerlerimizi, aramanız, bulmanız, okumanız ve öğrenmeniz gerekiyor. Hayatta her zaman sınavlar vardır. Kahraman şairimiz Mehmet Akif Ersoy’unda dediği gibi ‘Allah’a dayan sa’ye sarıl hikmete râm ol, Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol’ sizlerde buradan hareketle derslerinize iyi çalışıp, hikmete râm olarak geleceğe hazırlamalısınız. Bizler her zaman sizlerle beraberiz, sizler onur kaynağımızsınız” diye konuştu.

“KORONAYA KARŞI OKULLARIMIZDA TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

Çocuklarımızın okullarımızda sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını açıklayan Vali Ümit, “Yüz yüze eğitim esas olandır. Koronavirüse karşı tüm okullarımızda gerekli tüm tedbirleri aldık. Velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla okullarımıza gönderebilirler. Çocuklarımızın en rahat ve en iyi şekilde eğitim öğretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak için pandemiyle mücadelenin en temel şartı maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Bu vesile ile bir an önce bu salgından kurtulmayı Cenab-ı Hak’tan temenni eder, 2020-2021 eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ülkemize, ilimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.