Yüz yüze eğitimde tarih belli oldu



Haber: Ceylan Beykoz

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti. Buna göre 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimi yapılacak.Okulların açılışı öncesinde öğretmenlere "salgın ve okulların yeniden açılması süreci"ne ilişkin seminerler verilecek. Seminerlere okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri 31 Ağustos'ta, diğer sınıfların öğretmenleri 1-3 Eylül'de katılacak. Her bir çocuğun sağlığından daha kıymetli bir şey olmadığının altını çizen Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak biliyorum ki tüm velilerimiz, çocuklarını okullara emanet ederken okulların güvenli olmasını isterler. Gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatımızdan çıkmayacağı açıkça görülmektedir. Dolayısıyla hepimiz, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha fazla okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. "Okullarda eğitimin, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirileceğini dile getiren Bakan Özer; okul giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve gerek duyulması hâlinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin sürecin okulun fiziki kapasitesi ve mevcuduna göre il ve okul yönetimlerince düzenleneceğini söyledi. Bakan Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitimin devam edeceğini de kaydetti.

Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek

Okullarla birlikte kantin, yemekhane ve pansiyonların da açılacağını, bu süreçte destekleme ve yetiştirme kurslarının sadece 8 ve 12. sınıflara yönelik olacağını belirten Özer, okullarda alınacak tedbirleri şöyle sıraladı: "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız, okula maske takarak gelecek. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak. Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak."

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için alınan tedbirlerin başında aşının geldiğini vurgulayan Bakan Özer, Türkiye'nin eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden biri olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla %80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise %69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında %7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar." Bakanlık bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurulduğunu da duyuran Özer, il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edileceğini belirtti. Millî Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmadığını belirten Bakan Özer, aşı olmayan personel için alınacak önlemlerin ve herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas durumunda yapılacakların Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceğini söyledi. Bakan Özer, şu anki bilimsel veriler ışığında belirlenen politikaların yeni verilere dayalı olarak sürekli güncelleneceğini kaydetti.