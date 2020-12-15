Yüz yüze eğitime izin

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli kararlar alındı. Bu kararlardan bir tanesi de eğitimle alakalı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bir duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı ise, “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir” ifadelerine yer verdi.