Yüz yüze eğitime kar tatili

Haber: N. Halid Altundal

İlimizi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, beklenen muhtemel yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime başlayan okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Vali Ümit açıklamasında, “Meteorolojik tahminlere göre 18 Şubatta aşırı buzlanma ve etkili kar yağışı,19 Şubatta yoğun kar ve buzlanma sebepleriyle İlimiz genelindeki örgün ve yaygın resmi ve özel öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine; 18-19 Şubatta (2) gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Vali Ümit ayrıca, "İlimiz genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 18-19 Şubatta (2) gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" dedi.