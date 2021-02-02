Yüz yüze eğitime veliler karar verecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 15 Şubat itibariyle köy okullarının yüz yüze eğitime başlayacağını ve diğer okulların da 1 Mart itibariyle açılması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bir basın toplantısı düzenleyerek yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Tüm çabalarının çocukları sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarıyla buluşturmak olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, “Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden bu yana olağan üstünü bir performans sergiledik. Tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve sabırla bizlere destek veren velilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“HIFZISSIHHA KURULLARI BAZI KÖYLERİMİZDE UZAKTAN EĞİTİMİ ÖNEREBİLECEKTİR”

İkinci yarıyılın 15 Şubat’ta başlayacağını anımsatan Bakan Selçuk, “Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir" diye konuştu.

BAĞIMSIZ ANAOKULLARINI TAM ZAMANLI AÇMA KARARI

Okul öncesi eğitime verdikleri öneme de değinen Bakan Selçuk açıklamasının devamında, “Çocuklarımızın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar” ifadelerini kullandı.

“1 MART'TA TAM ZAMANLI OLARAK BAŞLAYACAK”

Selçuk, 8.ve 12. sınıflarla alakalı konuda ise şunları söyledi: “1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, halihazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır."

İSTEĞE BAĞLI EĞİTİM

Öğrencilerin yüz yüze eğitime katılmalarının velilerin kararına bağlı olduğunu vurgulayan Selçuk, “Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan da sorumlu olacaklar” dedi.

İL BAZLI YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Öğretmenlerin Kovid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alındığını ifade eden Selçuk son olarak ise, “Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir” diye konuştu.