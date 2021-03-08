Yüz yüze sınavlar başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze sınavlar hakkında önemli açıklamada bulundu. Tüm Türkiye de yüz yüze sınavlar başlayacak diyen Cumhurbaşkanı ayrıntılar hakkında bilgi verdi.

Yüz yüze sınavlar başlıyor


 

Yerinde karar dönemi ile illerde kademeli şekilde normalleşmeye gidildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınavlar ve yüz yüze eğitim için "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak" dedi.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük Risk;

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta Risk

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

8 Mart 2021 tarihinde ilimiz genelindeki okullarda da yüz yüze sınavlar yapılmaya başlanacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 11:41
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