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24 Mart 2017 Cuma
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    • Yüzbaşı'dan Albay'lara 'Emri ben mi verdim?' tepkisi

    Bolu'da, 3'ü tutuklu 10 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının bugün görülen duruşmasında tanık olarak dinlenen Albay Cahit Tirindaz ve Albay Aziz Çetinkaya'nın ifadelerine isyan eden tutuklu sanık Yüzbaşı Nuri Kıyak, "koca koca albaylar yalan söylüyor. ben mi verdim bu zıkkım emri" dedi.

    24 Mart 2017 Cuma 17:58
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    Yüzbaşı'dan Albay'lara 'Emri ben mi verdim?' tepkisi
    HABER: FARUK ÇİDEM
    Bolu'da, eski eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın tutuklu ve 7 askerin de tutuksuz olarak yargılandığı FETÖ/PDY davasının ikinci duruşması yapıldı. 15 Temmuz günü Bolu 2. Komando Tugay Komutan vekili Albay Cahit Tirindaz, Albay Aziz Çetinkaya ve eski Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya tanık olarak dinlendi.
    Duruşmada ilk olarak dinlenen eski Tugay Komutan vekili Albay Cahit Tirindaz, mahkeme başkanının, 'neden gece 03.00'a kadar tugaya gitmediniz?' sorusuna, "ben birliğin dışarı çıkmasını engellerdim. Bu yüzden İsmail Güneşer'in beni emrine uymadığım için derdet ettirmesinden korktum" şeklinde cevap verdi.
    "Hakkımı helal etmiyorum" 
    Tirindaz ve Çetinkaya'nın ifadelerinin ardından eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nı dinlenmesine geçildi. Kızılkaya'nın ifadesinin ardından söz alan tutuklu sanık Yüzbaşı Nuri Kıyak, 15 Temmuz gecesi 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda KOKTOD düzeninin kurulması emrini kimsenin üstlenmemesine isyan ederek, "burada koca koca albaylar geliyor ifade veriyor. Hiçbirisi de bu emri ben verdim demiyor. Bu zıkkım emri yüzbaşı olarak ben mi verdim? Hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.
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