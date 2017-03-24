HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu'da, eski eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın tutuklu ve 7 askerin de tutuksuz olarak yargılandığı FETÖ/PDY davasının ikinci duruşması yapıldı. 15 Temmuz günü Bolu 2. Komando Tugay Komutan vekili Albay Cahit Tirindaz, Albay Aziz Çetinkaya ve eski Bolu Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya tanık olarak dinlendi.

Duruşmada ilk olarak dinlenen eski Tugay Komutan vekili Albay Cahit Tirindaz, mahkeme başkanının, 'neden gece 03.00'a kadar tugaya gitmediniz?' sorusuna, "ben birliğin dışarı çıkmasını engellerdim. Bu yüzden İsmail Güneşer'in beni emrine uymadığım için derdet ettirmesinden korktum" şeklinde cevap verdi.

"Hakkımı helal etmiyorum"