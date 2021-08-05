Yüzde 15’i peşin

Haber: Okay Özcan

Toplu konutların yapımında Ekim Ayında başlanacak ve adı 'Ata konutları' olacağını belirten Belediye Başkanı Tanju Özcan, konutlarla ilgili detaylı açıklamalarda bulunarak evlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verileceğini duyurdu. Özcan, ihalenin belediye şirketi tarafından satın alındığını ve para kazanma dertlerinin olmadığının altını çizdi.

“PROJE ALANI 25 DÖNÜM”

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi veren Özcan, şu ifadelere yer verdi;

2019’da TOKİ talep toplamıştı. Talepleri topladı ama ortada bir şey yok. Biz ihaleyi Cuma Günü aldık. Bolumuza hayırlı olsun. Biz burada saray müjdesi vermiyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağımızın müjdesini veriyoruz. TOKİ’ye sesleniyorum vatandaşların duygularıyla oynamayın 3 yıl önce talep toplandı burada 12 bin 500 insan müracaat etti. Daha yeri bile belli değil. Herkesten 2’şer bin lira para aldılar. Bu işler böyle olmuyor. Şimdiden söyleyeyim kıskananlar çatlasın. 2 tane 8 katlı 2 tanesi 10 katlı 2 tanesi 13 katlı olmak üzere 6 bloktan oluşacak. 4 dönümlük yeri satın aldığımız için proje alanı 25 dönüme çıktı.

“EVLERİMİZ FERAH VE KULLANIŞLI”

Topladığımızda konutların taban alanı 5 bin 50 metrekare, 2 bin metrekare de işyerlerinin alanı. Yaklaşık 17 bin metrekareyi de biz açık park alanı olarak değerlendiriyoruz. Burası oldukça ferah olacak. Yoğunluğu arttırıp boğmadık. 2 tip daire var. 8 katlılarda her katta 8 daire var 4’ü 90 metrekare 4’ü 120 metrekare. Diğer 13 ve 10 katlılarda her katta 6 daire var. 4 tanesi 120 metrekare 2 tanesi de 90 metrekare. 120 metrekare olan evlerimiz 248 adet olacak. 11.7 metrekare ferah bir giriş var. Kilerlerimiz ve 16 metrekare mutfağımız var. Salonumuz ise 25.5 metrekare. Salon ve mutfaktan açılan 120 metrekarede 13 metrekare balkon var. Yatak odaları ise yaklaşık 17 metrekare. 120 metrekareye 3+1 evler sığdırabilirdik fakat kullanışlı ve ferah olmasını istedik.90 metrekare olan tip 2 evlerimiz ise 156 adet durumunda. Bu evlerimizde mutfak salon bir arada. Gömme dolaplarımız hariç giriş 7.1 metrekare. Salon ve mutfak yaklaşık 25 metrekare. Balkonumuz 8 metrekare. Evlerimizde banyo harici alaturka tuvaletlerde mevcut.

EV SAYIMIZ 404

İhaleyi açık bir şekilde yaptık. Başkası alsa satış fiyatına karışamayacaktım. Ama şimdi uygun olan fiyatı hep beraber belirleyeceğiz. Belediyeden ayrı bir durum olamayacak. Satılabilir konutların toplam metrekaresi 44 bin 800 metrekare ve 3 bin metrekare de işyeri var. Bu işyerlerinin depoları olacak. 5 bini otel alanı olarak ayırmıştık ama yeni parseller aldık ve alanımızı büyüttük. Kuralar, noter ve halk huzurunda belirlenecek. Şirketimiz müteahhitlik karı gözetmiyor. Konut sahibi olmayan dar gelirli ailelere verilecek. Durumu değerlendireceğiz bizim buradan para kazanma derdimiz yok. Dükkanlar şirkete kalıyor. Onlar bunları kurayla değil kendi usulüne uygun olarak ihaleyle satacaktır. Ruhsatlarımız verildi.