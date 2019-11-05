Yüzde 4,8’lik istihdam artışı bekleniyor

Haber: N. Halid Altundal

İŞKUR İl Müdürlüğü, ilimizde 401 işyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda piyasanın en çok ihtiyaç duyduğu işgücü alanları imalat, ulaştırma ve depolama ile toptan ve perakende ticaret olarak belirlendi. İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın gerçekleştirilen araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin yüzde 33,2’sında 533 kişilik açık iş olduğu tespit edildi. Bolu genelinde açık iş oranı yüzde 1,8 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık işe sahip sektör 299 kişiyle imalat sektörü olmuştur. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler proses işçisi, piliç kesim ve isleme elemanı ve makineci/dikiştir. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri fiziki - bedensel yeterlilik, takım çalışması, yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübedir” dedi.

Yalçın ayrıca, “İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR aracılığı ile aramaktadır” dedi.

İlimizde yapılan araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin yüzde 35’ünde 508 kişinin temininde güçlük çekildiğini belirten Yalçın, eleman temininde en çok güçlük çekilen mesleklerin paketleme işçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı, kesimhane işçisi, garson (servis elemanı), piliç kesim ve isleme elemanı, makineci (dikiş), tır-çekici şoförü, konfeksiyon işçisi, brode makinesi operatörü/brodecı olduğunu belirtti.

İsmail Yalçın açıklamasında son olarak ise il genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde bin 407 kişilik istihdam artışı beklendiğini ve işverenlerimizin 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının yüzde 4,8 oranında artmasını öngördüğünü ifade etti. En fazla istihdam artışı beklenen sektörlerin imalat ile toptan-perakende ticaret sektörlerinde olacağını dile getiren İsmail Yalçın, paketleme işçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı, proses işçisi ve makineci (dikiş) mesleklerinde azalış olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.