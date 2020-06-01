Yüzde 50 kısıtlaması kaldırıldı



Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle ilgili normalleşme adımları bir bir devreye sokulmaya başlandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine toplu taşıma ile ilgili yeni bir genelge gönderildi. Genelgede şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanan kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma kısıtlamasının kaldırıldığı bildirildi. Genelgede ayrıca şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlardaki ve personel servislerindeki yüzde 50 sınırlamasının da kaldırıldığı belirtildi.

Toplu taşımada araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar İl Ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına bırakıldı.