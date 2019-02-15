Yüzde 72 özürlü ama çalıştırılıyor

Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz yıl bir tavuk çiftliğinde çalışırken, 6 yıldır eşinden ayrı yaşayan Cüneyt D., ile tanıştığını, belirten Aynur E., yüzde 72 engelli olmasına rağmen bu şahıs tarafından zorla kaçırılıp, bir hafta boyunca evde tecavüze uğrayıp, yine zorla içki içirildiğini iddia etti. Ne var yüzde 72 engelli olan bir kişinin tavuk çiftliğinde çalıştırılması mahkeme heyetinin de kafasını karıştırdı.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan 2 çocuk babası Cüneyt D. İse bu suçlamaları reddederek; “Aynur ile bir yıldır tanışırım. Benim gibi kendisi de tavuk çiftliğinde çalışırdı. Hatta 30 çalışan arasında 3 kadından da birisidir. Kesinlikle kendisi zorla kaçırıp bir hafta boyunca tecavüz etmedim. Hatta kendisini kendime yakın bulduğum için ona evlenme bile teklif ettim. Aynur’u, akrabalarımın yanına getirdim. Bizlere yemek yaptı, çamaşırlarımı ütüledi. Hatta kendisi kaçarak benim ailemin evine kadar geldi. Birlikte fotoğraf bile çektirdik. Gelen bir ihbar üzerine yüzde 72 engelli olduğunu öğrenince şok oldum ve bu haberden bir gün sonra kendisini evine bıraktım. Bir yıl boyunca arkadaşlık yaptım ama engelli olduğunu hiç fark etmedim. Cin gibi birisidir kendisi. Birlikte olduğumuz doğrudur ama bu ilişki evlilik amaçlı bir ilişkiydi” diyerek Aynur E. ve ailecek çekilen fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.

Duruşmaya müşteki olarak katılan Aynur E.’nin annesi Münevver E.’de, kızının engelli raporunun bulunduğunu belirterek; “Kızımın bırakın yemek yapmayı, tuvaletini bile sokaklara yaptığını, kızının zorla alı konulup, tecavüze uğradığını” söyledi. Mahkeme heyeti, arap saçına dönen bu olayın tespit edilmesi için Aynur E.’nin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesine sevkine ve yüzde 72 engelli olup olmadığının tespitinin bildirilmesine, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine, Cüneyt D.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.