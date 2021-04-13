Yüzde 75’e kadar çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy barajındaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki su seviyesi, yoğun yağış alan bölgede kar sularının eriyerek akarsularla birleşmesiyle yüzde 75'e çıktı. Barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi. Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, 29 Mart'ta yüzde 57 olarak ölçülmüştü.