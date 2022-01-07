Yüzde 75’ini Belediye karşılayacak

Haber: C. Kutay Aykan

Genel Kurulda bir konuşma yapan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal (Albay Tatü), Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisi için, “Hep ağlıyor” cümlesini kurduğunu belirtmesi üzerine, Başkan Özcan, kendisine cevap verme hakkı doğduğunu belirterek, söz istedi. Başkan Özcan, şunları söyledi; “Biz milletvekilliği döneminden şuna alışkınız, birisi size kürsüden sataşırsa isminizi vererek, başkandan söz istersiniz. O bizim esprimizdi. Tabi sayın başkan bizim ismimizi zikrederek, ‘Albay Tatü iyi de, çok ağlıyor’ dediğimi iddia etti. Böyle bir şey demedim. Albay Tatü, gerçekten benim yanıma en çok gelen meslek odası başkanlarından biri, gerçekten ben gayretini emeğini görüyorum. Pazarcı esnafının haklarını korumak için büyük mücadele verdiğini görüyorum. Hatta seçimden sonra bir protokol yapmıştık hemen, işgaliyelerle ilgili haksızlıklar vardı. Bunları ortadan kaldırdık, genellikle istişare içerisinde çalışıyoruz. Bazen akşam saatlerinde çalışırsak biraz tartışıyoruz ama o da artık akşamları yazmıyor. Sabahları konuşuyoruz.

Şimdi Albay Tatü ilk 8 yıl önce ‘ben seçildim’ dediğinde ben milletvekiliydim. Kültür sitesinde olmuştu o toplantı, şimdi o zamanki acemiliğine bakıyorum, konuşma anlamında. Şimdi ki hitabet yeteneğini ne kadar geliştirdiğine bakıyorum. Artık ya siyasette bir yerlere gelecek, onu görüyorum. Ya da, başkanım sizden bir ricam var, federasyonlarda biz Bolu olarak önemli bir iliz artık federasyon yönetimin de Manavlar Odası Başkanımızı görmek istiyoruz”

PAZAR YERİ BİZE YAKIŞMIYOR

Evet tabii geçenlerde demokrasinin güzel bir örneğini sergiledik Bolu'da. Başkanımızla istişare etmiştik. Sonrasında dedik ki biz bunu kendi aramızda kararlaştıramayacağız. Sonra değerli pazar esnafımızı belediyemizin altındakiNecip Fazıl Kültür Merkezi'ne davet ettik. Yaklaşık üç yüz, dört yüz pazarcı esnafımız katıldı. Çoğunuz katıldınız. Orada bu bölgenin en hareketli pazarı Bolu pazarı. Sayın başkanım siz gayet iyi biliyorsunuz Tahir abi. Bölgenin en hareketli pazarı.Ama bu pazar bize bu haileyle yakışmıyor. Bununla ilgili bir şey yapmamız lazım dedik. Üç tane seçenekle geldik. Ben size samimiyetle anlattım. Bir, bir özel sektör var, yap işlet, devret yöntemiyle.

TEK TİP OLACAK

Pazarı yapmak istiyor. Haftanın bir günü kendisi yani sizlere üst satacakları bu yapacak. Pazar yerini de bilabedel yapacak. Geri kalan haftanın altı günü de otopark olarak siz kullanın burayı. Payınıza göre, tezgah payınıza göre otopark yerini paylaşın dedi. Kabul görmedim, oylama yaptık, yüzde doksan ret. Sonra dedik ki biz belediye olarakO zamanki tahminlerde kırk sekiz milyon liraya mal oluyordu. Bir Nisan'da başlayıp bir Ekim'de bitecek şekilde pazar yerine yeniden yaparım iki katlı olarak. Tuhafiye'yi üste alalım dedik. Manavlarımız altta kalsın, dükkanlarımız ayrı kalsın. Metrekare bazında kira arttırmayacağız dedik. Belediye olarak biz bunu yapalım ama haftanın altı günü otoparkı belediye olarak biz işletiriz dedik. Bu da kabul görmedi. Oylama yaptık. Gene yüzde doksan net. E o zaman bu böyle olmaz dedik. Belediye olarak biz de elimizi cebimize atalım. Siz de esnaf olarak bize yardımcı olun. Siz de katkı verin. Pazar yerine adam gibi güzelleştirin. Şimdiye kadar sadece pansuman tedbirleriyle gitmiş. Çatı akmış bir ara çatı yapılmış. Elektrik aksamında bir şey olmuş. Şimdi biz bu konuda çok kapsamlı bir çalışma hazırlıyoruz. Biz güzelleştireceğiz pazar yerini. Paranın yüzde yetmiş beşi bizden çıkacak ama yüzde yirmi beş sizden de bir katkı isteyeceğiz. Artık tezgahlar tek tip olacak. Kepenkler tek tip olacak. O dışarıdaki kablolar, şunlar, bunlar çirkin görüntüler olmayacak. Hijyenle ilgili sıkıntı kalmayacak. Yani Bolu'muza yakışır. Madem siz tadilat yapalım dediniz. Esas tabii. Yine mescidimizi ve tuvaletlerimizi yenileyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Bunların hazırlıklarını yaptık. Dolayısıyla bölgemizden daha çok insanın bu pazara geleceğini düşünüyoruz. Yine diğer taraftan güzel gelişmeler de var. Emniyetin karşısındaki yerle ilgili hemen başlıyoruz. Bunların hazırlıklarını yaptık. Dolayısıyla bölgemizden daha çok insanın bu pazara geleceğini düşünüyoruz.

PAZARCI ESNAFINA AYRI BİR SEVGİM VAR

Yine diğer taraftan güzel gelişmeler de var. Emniyetin karşısındaki yerle ilgili Emniyetin, Çevik Kuvvetinin tam karşısına yapmaya başlayacağız. Mahkemenin belirlediği fiyat da adil bir fiyat. Ben şey yaptım. Doğru yerinde bir karar derim. İnşallah bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Başkanımın söylediği bir şey var. Son derece haklı. Bütün esnaflara ben saygı duyuyorum. Ama pazar esnafına ayrı bir sevgim var. Gerçekten çok meşakkatli bir iş. İşte biz seçim dönemlerinde hem de harici dönemlerde zaman zamanolarak, yöneticileri olarak sizlere ziyaret ediyoruz. Ama o pazar yerlerinde kışın donuyoruz. Yazın yanıyoruz. Siz sürekli bu işin içindesiniz. Bir de eliniz sudan çıkmıyor çoğunuzun.Allah gerçekten sabır versin. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesini yapıyorsunuz. Şoförlük dediniz ama şoförlük bile bundan kolay. Şoförler en azından kışın arabada giderken kalorifer çalışıyor.