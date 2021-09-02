Yüzde 80 barajını aştık

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre Bolu aşılamada yüzde 80 barajını geçti. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 75 barajını geçerek adını mavi iller arasına yazdıran Bolu, bu hafta da aşılama oranında yükselerek yüzde 80 barajına çıktı. Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “hep birlikte başaracağız” mesajını verdi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA VE VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bolu, yüzde 75 barajından sonra yüzde 5’lik bir artışla yüzde 80 barajına çıktı. Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “Elhamdülillah... Bolu olarak aşılamada %75oranından sonra şimdi de %80 barajını aştık. Ciddi emek, gayret ve hassasiyetle gelinen bu oran için tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte başaracağız” dedi.