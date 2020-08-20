Yüzde yüz karlısınız

Haber: Ceylan Beykoz

Yaz aylarını geçirdiğimiz şu günlerde sıcak havaların iyice artması ile güvenli ve konforlu bir yolculuk için araç sürücülerinin yola çıkmadan önce araç bakımlarını mutlaka yaptırması gerekiyor. Araç bakımlarına en ucuz fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile IMBC Otomotiv sektöre yeni bir soluk getirdi. IMBC Otomotiv Finansman ve Halkla İlişkiler Müdürü Rahime Güler Bolu’da en uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını belirterek özellikle tatile çıkacaklara çeşitli uyarılarda bulundu. Keyifli bir tatil dönemi geçirebilmek için yola çıkmadan önce mutlaka araç bakımlarının yapılması gerektiğinden bahseden Güler, “IMBC Otomotiv olarak iş yerimizde her türlü marka ve model aracın teknik bakım ve onarımını yapmaktayız. Hem de imkânsız denilebilecek fiyat ve garanti politikamız ile sektöre yeni bir ivme kazandırdık. Periyodik bakım içerisinde bilmeyen sürücülerimiz için; yağ değişimi, hava filtresi değişimi, polen filtresi değişimi ve mazot filtresi değişiminin yer aldığını söylemiş olalım. Yalnızca 200 lira gibi bir rakamla bu değişimlerin ve bakımların IMBC Otomotiv farkıyla yapıldığını hatırlatmak isterim.

OTOMATİK ŞANZIMAN (DSG) VE DİREKSİYON KUTUSU BAKIM VE ONARIMI

IMBC Otomotiv olarak Bolu’ya yeni kazanımlar sunduklarından bahseden Güler, “Otomatik vites kullanan araç sürücülerinin en çok rastladığı durum Bolu sanayisinde otomatik şanzıman bakım ve tamirinin yapılamayış olmasıydı. Tüm marka ve model otomatik şanzıman kendi bünyemizde garantili bir şekilde yapılmaktadır. Aynı zamanda sürücülerin en çok problem yaşadıkları diğer bir alan olan direksiyon kutusu arızaları IMBC garantisi ile yapılmaktadır.

TRİGER SETLERİ EN UYGUN FİYAT SEÇENEĞİ IMBC’DE

Fiat Marka araçların triger seti fiyatlarının 275 TL’den başladığını aktaran IMBC Otomotiv Finansman ve Halkla İlişkiler Müdürü Rahime Güler “Volkswagen benzinli grubun 300 TL, dizel gurubun 500 TL’den başlayan fiyatlarla triger setlerinin değişimi yapılmaktadır. Yine tüm marka ve model araçlar için setlerin 250 TL’den başlayan fiyatlarla triger seti değişimi yapılmaktadır” diyerek bu alanda da iddialı oldukların bahsetti. Lastik değişiminin de yapıldığı IMBC Otomotivde 4 lastik değişimi ve balans ayarı sadece 30 TL bunu da bizler belirtmiş olalım.

VALE HİZMETİ VE ÜCRETSİZ YIKAMA

Sözlerini son olarak vakti olmayan müşterileri için vale hizmeti olduğunu vurgulayan Güler, “Müşterilerimiz dilerlerse ev ve iş yerlerinden araçlarının vale ile aldırılarak işlemlerin bitiminden sonra tekrar adrese teslim etmekteyiz. Özellikle bayan müşterilerimiz bu yolu fazlasıyla tercih etmektedirler. Yine IMBC Otomotiv cari hesap müşterilerimiz yıl boyunca ücretsiz araç yıkamasından haydanabilirler. Bizden fiyat almadan başkasına bakım yaptırmayın diyorum. Randevu ve bilgi almak için 0 552 482 46 22 nolu telefonu arayabilir veya D/100 kenarında yer alan iş yerimizi ziyaret edebilirsiniz” diyerek tüm sürücülere kazasız yolculuklar dilediler.