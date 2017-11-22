Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Karacan, burada partililerle bir süre konuşarak onların dertlerini dinledi. Bolu Belediyesini ziyaretinin ardından toplantının düzenlendiği otele geçen Karacan, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu söyledi. Sivil toplum örgütlerinin bir ilde dimdik, yan yana, omuz omuza durursa, şehri için tek hedefte ilerlerse o şehrin gidişatının çok farklı olduğunu vurgulayan Karacan, sivil toplum kuruluşlarından aldıkları bilgileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini aktardı. Karacan, bütün şehirlerin hak ettiği yere gelmesini arzuladığını, bunun için herkesin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini anlattı. Tüm dünyada kalkınmanın yerelden başlayıp sonra genele yayıldığını kaydeden Karacan, "Bolu zengin olursa biz Türkiye olarak zengin oluruz. Yoksa Türkiye zengin olacak da Bolu’ya hak ettiği pay düşecek böyle bir şey yok. Esnafımız da zengin olacak. Tüccarımız da zengin olacak. Sanayicimiz de, işçimiz de. Hepsi zengin olursa o zaman Bolu hak ettiği yere gelir. Bunun için birlik olacağız." ifadesini kullandı.

Toplantının sonunda sivil toplum örgütleri temsilcileri, taleplerinin yazılı olduğu dosyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek üzere Karacan'a teslim etti. Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer de katıldı.