Yüzlerce işçi alımı yapılacak

HABER:C.Kutay Aykan

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan kamu işçisi alımları kapsamında istihdam sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyeler ve belediye şirketlerinin kadrolarında personel eksikliği bulunması nedeniyle yeni ilanlar yayımlandı. Kamu işçisi yapılacak iller: Niğde ile Kocaeli, Burdur, Ankara, Mersin, Edirne, Sivas, Bolu, Tekirdağ, Konya, Siirt, Karaman, Bursa, Şırnak, Çanakkale, İzmir, Yalova, Aydın ve İstanbul. İŞKUR yeni kamu işçisi alım ilanlarıyla 1000'den fazla personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan kamu ilanlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan şartı talep edilmiyor. Ayrıca kamu ilanlarına başvuru yapacakların en az 18 yaşında olması ve adli sicil sabıka kaydının temiz olması gerekiyor. Başvuru şartlarına uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak... İlanlara başvuru yapacak adaylar en alt kısımda bulunan ilgili web adresi ile ilan kılavuzlarının yer aldığı listeye erişim sağlayabilirler...

KAMU İŞÇİSİ ALINACAK İLLER

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) memur ve kamu işçisi alımı yapılacak olan iller listesi şu şekilde, "Niğde ile Kocaeli, Burdur, Ankara, Mersin, Edirne, Sivas, Bolu, Tekirdağ, Konya, Siirt, Karaman, Bursa, Şırnak, Çanakkale, İzmir, Yalova, Aydın ve İstanbul"

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR üzerinden yayımlanan memur ve kamu işçisi alım ilanlarına başvuru yapacaklardan talep edilen genel şartlar şu şekilde;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- En az ilkokul mezunu olmak.

3- Kamu haklarından mahrum olmamak.

4- En az 18 yaşında olmak.

5- Kadrolara göre talep edilen deneyim, sertifika ve belge şartlarını sağlamak.

6- Görevini düzenli yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.

7- Kadrolara göre talep edilen ikamet şartına uygun olmak.

8- Adli sicil sabıka kaydı temiz olmak.

9- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik görevini yapmış olmak, yapmış sayılmak veya muaf tutulmak.

İŞÇİ ALIM KADROLARI

İŞKUR memur ve kamu işçisi alımı kadroları şu şekilde, "Güvenlik görevlisi, Kasap, Satış elemanı, Şoför, İnşaat işçisi, Deneyimli işçi, Temizlik işçisi, Kamyon şoförü, Temizlik görevlisi, Büro memuru, Çöp kamyonu sürücüsü, Atık toplayıcı. Fen İşleri Temizlik ve Park Bahçe işçisi, Vasıfsız işçi, Yaşlı ve hasta bakım personeli, Beden işçisi, Büro işçisi, Otel- Misafirhane personeli, Motor yenileme ustası. Operatör, plaj görevlisi, Düz işçi, Servis personeli, Ağırlama hizmet personeli, Yardımı personel, Sınai Mülkiyet Danışmanı, Garson, Aşçı, Kasiyer, Aşçı yardımcısı. AR- GE araştırma personeli, Teknisyen, Çöp Toplama işçisi, Yol süpürme işçisi" olarak açıklandı.

BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına aşağıda verdiğimiz bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

DETAYLAR: "https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" WEB ADRESİNDE MEVCUTTUR..

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 11:34