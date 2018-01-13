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13 Ocak 2018 Cumartesi
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    • Yüzlerce işçi Arçelik’e karşı ayaklandı

    Arçelik’te çalışan yüzlerce işçi, Türk Metal Sendikasıyla toplu sözleşme konusunda bir türlü anlaşmayan MESS yüzünden sokaklara indi.

    13 Ocak 2018 Cumartesi 00:40
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    Yüzlerce işçi Arçelik’e karşı ayaklandı
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    Haber: Semih Baykal

    Arçelik’te çalışan yüzlerce işçi, sabah vardiyası çıkışında Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi önderliğinde Uğur Mumcu Parkında toplandı. Kalabalık grup, buradan İzzet Baysal Caddesine doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte ‘Zafer direnen emekçinin olacak’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘İş ekmek yoksa, barış da yok’ ve ‘Mess Şaşırma, sabrımızı taşırma’ sloganları atan işçiler, İzzet Baysal Heykeli önüne kadar yürüdü. Burada bir basın açıklaması yapan Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi; “Fedakar Türk Metal üyeleri, Onurlu metal emekçileri, Demiri bükenler, Çeliği nakış gibi işleyenler. Artık bıçağın eti kestiği ve kemiğe dayandığı yerdeyiz. Artık yolların bittiği, Meydanların ısındığı süreçteyiz. Çalıştık, canımızı dişimize taktık, İş yerini evimiz, tezgahımızı yatağımız bildik. Artık hakkımızı söke söke alacağımız yerdeyiz. Ürettik, Kazandırdık, Artık kazanacağımız yerdeyiz, Kazanacağımız... Arkadaşlar, Biz kimiz? Gece demeden,  gündüz demeden. Üreten biz değil miyiz? Gerektiğinde krizleri tek başımıza göğüsleyip, Fedakarlığın en büyüğünü yapan biz değil miyiz? Kalitesiyle dünyaya örnek olan, Çalışkanlığı dillere destan olan biz değil miyiz? Üretim ve ihracat rekorları kıran, Hem işverene, hem sektöre, hem de Türkiye'ye. Kazandıran biz değil miyiz? Evet biziz. Peki biz ne istiyoruz. Biz çok şey istemiyoruz. Hakkımız olandan başka hiçbir şey istemiyoruz. Şimdi sıra bize geldi. Artık biz de kazanmak istiyoruz. Alın terimizin karşılığını. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını istiyoruz” dedi.

    “BUNDAN SONRA YOLLARDA, MEYDANLARDA DA İFADE EDECEĞİZ”

    Açıklamasının devamında Elçi; “Arkadaşlar, Mess'le yürütülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, şu an itibarıyla geldiğimiz nokta, sözün bittiği yerdir. Evet, sözün bittiği, ama aynı zamanda eylemin başladığı yerdir. Bundan böyle sesimizi,  çığlığımızı. İş yerlerimizden başlayarak mümkün olan her yerde duyuracağız. Bu güne kadar kendimizi, toplu sözleşme masasında ifade ettik. Bundan sonra yollarda, meydanlarda da ifade edeceğiz” diye konuştu.

    “SİZE UZATTIĞIMIZ ELİ HAVADA VE KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIN”

    Mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Elçi; “Biliyorsunuz, geçtiğimiz Salı günü Ankara'da başkanlar kurulumuz toplandı. Burada bir dizi eylem kararı alındı ve mücadelemizin yol haritası ortaya çıktı. Kırmadan, dökmeden ama kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Buradan, yani meydanlardan, sokaklardan Mess'i bir kez daha uyarıyoruz. Taleplerimizi ve teklif ettiğiniz ucube zam oranına tepkimizi sakın hafife almayın. Size uzattığımız eli havada ve karşılıksız bırakmayın. Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, iş yerindeki çalışma barışını her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve işyerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak geldiğimiz bu aşamada, bizler için yeni bir sürecin de kapıları aralanmıştır. Herkes aklını başına toplasın. Yasal mevzuata göre arabulucu raporu sendikamıza iletilmeden grev kararı ile grev uygulama kararı alınamaz. Ancak sendikamız arabulucu raporunu aldığı anda, gerek grev kararını gerekse uygulama kararını zaman geçirmeden alacaktır.”

    “EYLEMSE EYLEM, GREVSE GREV”

    Son olarak sabırlarının sonunda oldukları söyleyen Elçi; “ Sabrımızın sonundayız ama mücadele azmimiz her geç gün bileniyor. Bu meydanlarda olmayı biz istemedik. Bu soğukta, bu kışta burada olmak bizim tercihimiz değil. Fakat eğer gerekirse, hakkımızı alana kadar da Bu meydanları Mess'e dar edeceğimizi herkes bilsin. Metal emekçisi arkadaşlarım, dün, Mess'in çağrısına uyarak yeniden bir araya geldik. Peki ne oldu? Gene haklı taleplerimiz masada kaldı. Gene bir sonuca ulaşamadık. Hatta yakınlaşamadık bile. Bu beyefendiler bize ne diyor biliyor musunuz? Siz üretmeye devam edin ama iş emeğinizin, alın terinizin karşılığına gelince sesinizi çıkartmayın. Susun. Ne verirsek onunla idare edin. Peki biz susacak mıyız? Size soruyorum, susacak mıyız?  Evet susmayacağız. Bıçak kemiğe dayandı. Eylemse eylem, grevse grev. Sonunda zafer mutlaka bizim olacak. Onurlu Türk Metal emekçisinin olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi şahsım ve teşkilatımız adına saygıyla selamlıyorum.” Elçi’nin konuşmasının ardından kalabalık grup sessizce eylemi sonlandırarak olaysız bir şekilde dağıldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Arçelik’te, çalışan, Yüzlerce, Işçi, Türk

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