Haber: Semih BAYKAL

Geleneksel olarak düzenlenen Abant Hamsi Festivali’nin 8’incisi Pazar günü gerçekleştirildi. Bolu ve çevre illerde okuyan Üniversiteli Trabzonsporlular tarafından gerçekleştirilen festivale, binlerce üniversite öğrencisi katıldı. Abant'ta piknik alanında toplanan öğrenciler, çalan müzik eşliğinde horon oynadı. Soğuk havadan korunmak için yakılan ateş etrafında gönüllerince eğlenerek festivalin tadını çıkaran öğrenciler, getirilen yaklaşık bin kilo hamsiyi mangal pişirerek afiyetle yedi. Hafta sonu tatili için Abant Tabiat Parkı'nı tercih eden tatilcilerin de gelmesiyle alanda renkli görüntüler oluştu. Etkinliği düzenleyen Üniversiteli Trabzonsporlular, gelecek sene yapacakları organizasyonda daha kalabalık olmayı hedeflediklerini söylediler.