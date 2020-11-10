Yüzlerce kişi 8 kilometre Atatürk için yürüdü

Haber:Erdal Tanrıverdi



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yıl dönümü nedeniyle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan At yaylasında anma programı düzenlendi. Yaylada bulunan merada toplanan yüzlerce kişi saat 09.05’de Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan vatandaşlar saygı duruşunun ardından yapılacak yürüyüş için hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktılar. Yürüyüşe katılanlar görevliler tarafından sis nedeniyle kaybolma vak'alarının yaşanmaması için birbirlerinin bırakmamaları ve duraklamamaları için uyarıldı.

Sonsuzluk yürüyüşüne katılan grup, soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye kadar düştüğü yaylada zorlu 8 kilometrelik parkurda yürüyerek Atatürk’ü andılar.