Yüzlerce personel alınacak

Türkiye genelinde yayımlanan ve hem personel alımı hem de işçi alımı süreçlerinde belirleyici ve aracı kurum görevinde bulunan İŞKUR’un istihdam ilanlarını ve istihdam detaylarını vatandaşlara duyurma süreci devam ediyor. Yayımlanan son ilanların görevlendirme yeri Bolu kenti olarak verildi. Her aday çıkılan ilanların tamamına başvuru yapma hakkına sahip olacak. Adayların ilgili ilanlara doğrudan başvuru yapabilmeleri için öncelikle İŞKUR iş ilanları ilan numaralarını tespit etmeleri gerekiyor. İlgili ilan numaraları ile İŞKUR açık iş ilanları sayfasından doğrudan ve online olarak başvuru yapabilecek. Adayların öncelikle ilanlarda yer alan özel şartları sağlamaları gerekiyor. Yayımlanan ilanlardaki özel şartları sağlayan her aday için iş başvurusu sınırı olmaksızın her ilana başvuru hakkı bulunuyor.

Örnek olarak Bolu kentinde Piliç Kesim ve İşleme Elemanı olarak görev almak isteyen adayların 00005008972 numaralı ilanı takip etmeleri gerekmekte. .Diğer ilanlarda yer alan bilgilere göre ise; Kalite Kontrol Sorumlusu olarak görev almak isteyen adayların 00005008898 numaralı ilanı ve Elektrik Teknisyeni olarak görev almak isteyen adayların da 00005009154 numaralı ilanları takip etmeleri gerekiyor.