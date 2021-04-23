Yüzlerce sığınmacı erzak dağıtıldı



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da son dönemde yaşanan koronavirüs vakalarındaki artış tüm vatandaşlarımızı endişelendirirken, Kızılay’ın yabancı uyruklu vatandaşlara erzak yardımı sırasında yaşanan görüntüler pes dedirtti. Kızılay Bolu Şubesinin bulunduğu Aktaş Mahallesi Kocabey Sokakta yüzlerce mülteci pandemi kurallarını hiçe sayarak adeta üst üste kuyruk oluşturdu. Kuyruğu gören vatandaşlar, yabancılara dağıtılan yardım kolilerinden maske ve mesafeye uyulmamasından şikayet ettiler. Bolu’da koronavirüs vakaları pik yapmış durumda iken Kızılay’ın yabancı uyruklu kişileri sokağa yığması. Yolun tamamını kaplayan yabancı uyruklu mültecilerin yolda yürümeyi bile zorlaştırması ve sığınmacıların sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları vatandaşları çileden çıkardı.

İçlerinden bazılarının maske bile takmaya gerek görmediği mültecilerin oradan oraya koşuşturan çocukları iseyoldan geçen araç trafiğini dahi aksattı. Yabancı uyruklu vatandaşlar, Kızılay binasının olduğu ara sokağı komple kapatırken, kalabalığı gören çevre esnafı durumu hayretle izledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 00:52