Yüzlerce tavuk telef oldu



Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, Bolu'nun Mudurnu İlçesi'ne bağlı Taşkesti Beldesi Benzinlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametinden Akyazı istikametine seyreden canlı tavuk yüklü TIR’ın şoförü, yağan yağmur neticesinde kayganlaşan yol nedeniyle bir anda kontrolü yitirerek yoldan çıktı.

Savrulan TIR’ın kasasında bulunan yüzlerce canlı tavuk yola saçılarak telef oldu. Tır şoförü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.