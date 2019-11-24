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Yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı

​​​​​​​İlimiz merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde meydana gelen yangında itfaiye ekipleri samanlıkta çıkan yangının tavuk çiftliğine sıçramasını engelleyerek yüzlerce tavuğu telef olmaktan son anda kurtardı.

Yüzlerce tavuk telef olmaktan kurtarıldı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde meydana gelen yangında yüzlerce tavuk Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin samanlıkta çıkan yangının çiftliğe sıçramasını engellemesi ile telef olmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mehmet Akgün isimli vatandaşın kullandığı ve bitişiğinde tavuk üretim çiftliği bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Samanlıktan alevlerin yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle samanlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin tavuk çiftliğine sıçramadan kontrol altına alındığı yangında çiftlikte bulunan yüzlerce tavuk telef olmaktan son anda kurtarıldı. Dumanların içinde kalan tavukların bir kısmı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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