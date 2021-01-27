Yüzlercesi bir arada karayolunda

Haber: C. Kutay Aykan

Mengen ilçemizi D-100 karayoluna bağlayan bağlantı yolunun girişinde oluşturulan çöplük sığırcık kuşlarının uğrak mekanı haline geldi. Gün batımına yakın bir saatte bahsi geçen mevkii de gökyüzüne bakan vatandaşlar, sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki eşsiz görüntüsüyle karşılaşıyor. Birlikte uçarken adeta dans edercesine havada süzülen sığırcık kuşlarının görsel şöleni izleyenleri mest etti. Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Binlerce kuşun birbirine değmeden havadaki ahenk ve dansı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Karayolunun hemen kenarı olan alanda sığırcık kuşlarını avlamaya gelen Şah kartalları da gözlerden kaçmadı. Sığırcık kuşlarının bulunduğu alanda üç tanede şah kartalı olduğu gözlendi.