Yüzme Havuzu 2021’e hazır

Haber: C. Kutay Aykan

Karaçayır Mahallesinde 2015 yılında yapımına başlanan Kapalı Yüzme Havuzu, yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre atıl kalmıştı. Bolu kamuoyunda zaman zaman tartışmalara neden olan yüzme havuzunda yeni ihalenin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmesinin ardından çalışmalar yeniden başlamıştı. Bolu Valisi Ahmet Ümit de çalışmaların hızla devam ettiği Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Yüklenici Firma koordinatöründen bilgiler alan Vali Ümit, İl Müdüründen ve Kontrol Mühendislerinden inşaatın her safhasının titizlikle takip edilmesini istedi.

Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının Aralık 2021’de tamamlanarak faaliyete geçmesinin planlandığını belirten Vali Ümit, “Bolulu vatandaşlarımızın da faydalanacağı yüzme havuzunun hizmete girmesiyle ilimizdeki yüzme milli sporcularımızın sayısının da artacağını umut ediyorum" dedi.

Vali Ümit ayrıca, “Gerek Olimpik Yüzme Havuzu’nun ilimize kazandırılmasında gerekse ilimizdeki spor alanında yapılan yatırım ve projelerimize desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.