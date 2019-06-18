Yüzyılın en yağmurlu ayı oldu

HABER:C.KUTAY AYKAN

Geçtiğimiz yıllara oranla 2019 yılının Haziran ayı en yağışlı geçen ay olma özelliğine sahip oldu. 18 gün boyunca Bolu ve çevresini etkisi altına alan, zaman zaman şiddetini arttırarak yağan yağmur bazı ev ve işyerlerinin su basmaları ile trafik kazalarına da neden oldu.

Haziran ayı başından bu yana 18 gün boyunca il merkezine metrekareye toplam 77.7 kilogram yağmur yağarken, yağışların Cumartesi günü akşamına kadar süreceği ve Pazar gününden itibaren havların mevsim normallerine döneceği Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Şiddetli şekilde yağan yağmur bazı vatandaşları etkilemedi. Bir genç şiddetli yağan yağmura rağmen, kase içerisindeki yemeğini yemekten geri kalmazken, bir grup genç de İzzet Baysal Caddesi üzerinde yürüyüş yapmaları objektiflerimizden kaçmadı.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 14:20