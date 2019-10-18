'Z Kütüphanesi’ törenle açıldı

Haber: Aysun BEYKOZ

Okulun bahçesinde yapılan açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, Şube Müdürü Recai Yörük, Okul Müdürleri Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakıf İlk ve Ortaokulunun öğretmenleri, yöneticileri öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyuncuları gösterileri ile devam etti.

Programda Z Kütüphanesinin yapımında büyük destekleri olan hayırseverler İmdat Avcı ve Mustafa Altuncu’ya teşekkür plaketleri İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Müdür Yardımcımız İbrahim Kunuk tarafından takdim edildi. Programın son bölümünde davetlilerin, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile açılış kurdelesi kesilirken, 'Z Kütüphane' ilk misafirlerini ağırladı.

