Haber: BMA

Gerede Belediyesi Veteriner Hekimi ve Zabıta Ekiplerince ilçede faaliyet gösteren marketlerin denetimi yapıldı. Zabıta ekipleri işletme sahiplerini ruhsat, temizlik ve hijyen, ürünlerin son kullanma tarihinin geçmemesi, ürünlerin ambalajlı olması ve soğuk hava depolarının çalışır durumda olması gibi konularda uyardı.

İlçede faaliyet gösteren lokanta ve hazır yemek satışı yapan esnafların denetimlerinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması noktasında denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Veteriner hekim ve zabıta ekipleri tarafından kontrollerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Sağlık için uygunsuzluğu tespit edilen yiyeceklere rastladığımızda imhasını gerçekleştiriliyoruz. Ayrıca, halkımızdan hijyenik olmayan şartlarda satılan ve tarihi geçmiş gıdalarda ilgili bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konudaki denetimlerimiz yoğunlaşarak devam edecek. Esnaftan isteğimiz, bozulmuş ve kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında tutmamalarıdır” dedi.