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13 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bolu’da faaliyet gösteren okul kantinlerinde güzellik salonlarında ve otellerde denetimlerde bulundu.

    13 Şubat 2017 Pazartesi 14:00
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    Zabıta ekiplerinden sıkı denetim
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    HABER:Ceylan BEYKOZ

    Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Gıdaların ambalajları, gıdaların hazırlandığı tezgâhları, malzemeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konularda da inceleme yapan ekipler, kantin işletmecilerini uyulması gereken kurallar hakkında uyardılar.

    Zabıta Müdürlüğü denetim ekibi, ayrıca otellerde de denetimlerde bulundu. Fiyat listelerinin müşterilerin görebileceği yerlere asılması, çarşaf ve yatakların temiz olması, çalışanların sağlık karneleri, otelin boya ve badanasının bakımlı olması, müşterilerin sağlıklı ve güvenli ortamda kalmalarını sağlayacak yapının oluşturulması gibi konularda denetim yaptı. Şartlara uygun olmayan yerlere ekiplerce tebligat yapılarak uygun şartların bir an önce oluşturulması için gerekli uyarılar yapıldı.

    Bolu’da faaliyet gösteren Güzellik Salonları da incelendi. Yapılan denetimlerde güzellik salonlarının sağlık koşullarına uygunluğu, çalışma belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri hijyen ve temizliği, düzeni, steril kurallara uygunluğu, müşterilere karşı tutum ve davranışları kontrol edildi. İş yerlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymadıkları tespit edilen iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulunularak eksiklerin bir an önce giderilmesi konusunda da yazılı olarak ihtar verildi.Denetimler sonunda güzellik salonu olarak faaliyet gösteren 2 işyerinin çalışmasına geçici olarak son verildi.  

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Zabıta, Müdürlüğü, Ekipleri

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