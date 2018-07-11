Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaz aylarında üretim işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını ön planda tuttuğu denetimler kapsamında zabıta ekipleri, son bir ayda il merkezinde faaliyet gösteren lokanta, pastane, çiğköfte salonu gibi 204 üretim işletmesi denetledi. Rutin denetimlerde ekipler, eksiklikleri bulunan veya şartları uymayan işletmelere mevzuatlar çerçevesinde işlem yaparak, ilgili noksanlıkların giderilmesi için işletme sahiplerine süre verdi.