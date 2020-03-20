 Zabıta fırsatçılara göz açtırmıyor

Haber:BMA

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsü sebebi ile fırsatçılık yapmaya çalışanlara karşı Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla ilçede bulunan işyerlerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerle alakalı açıklamada bulunan Başkan Allar, “Koronavirüs hastalığı nedeni ile vatandaşlarımız tarafından kendilerini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacı ile bazı ürünlere talep artmıştır.

Olağan dışı artan talep sonrası haksız kazanç ortamının oluşmaması için Belediye Zabıta Müdürlüğü personelimiz ilçe merkezinde bulunan marketlerde fiyat etiketi ve son kullanma tarihi denetimini gerçekleştirdi. Denetimlerimiz Belediye Zabıta Müdürlüğü personelimiz tarafından devam edecek” dedi.