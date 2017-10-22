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22 Ekim 2017 Pazar
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    • Zabıta izinsiz afişleri çöpe attı

    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görev yapan zabıta memurları İzzet Baysal Caddesi üzerindeki reklam panoları ve duvarlara izinsiz, bedeli ödemeyen duyuru ve reklam afişleri sökerek çöpe attı.

    22 Ekim 2017 Pazar 11:05
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    Zabıta izinsiz afişleri çöpe attı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Görüntü kirliğine yol açan, izinsiz ve bedeli ödenmeden cadde üzerindeki reklam panoları ile duvarlara asılan afişler zabıta ekipleri tarafından tek tek sökülerek çöpe atıldı. Bu işle özel olarak oluşturulan iki kişilik zabıta ekibi özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde görev yaparak bu tür işlere girişenlere savaş açtılar.

    Cadde boyu gezen iki kişilik zabıta ekibi, hiç bedeli ödenmeyen ayrıca görüntü kirliliğine neden olan afişleri tek tek sökerek, afişleri cadde boyu temizlik yapan ekiplerin çöp küreklerinin içerisine attılar. Zabıta yetkilileri bu tür izinsiz afiş asan firmalara ve veya şahıslara yönelik cezai işlem uygulanacağı bildirdiler.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Zabıta, Müdürlüğünde, Görev

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