Haber: Kasım ŞAHİN

Görüntü kirliğine yol açan, izinsiz ve bedeli ödenmeden cadde üzerindeki reklam panoları ile duvarlara asılan afişler zabıta ekipleri tarafından tek tek sökülerek çöpe atıldı. Bu işle özel olarak oluşturulan iki kişilik zabıta ekibi özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde görev yaparak bu tür işlere girişenlere savaş açtılar.

Cadde boyu gezen iki kişilik zabıta ekibi, hiç bedeli ödenmeyen ayrıca görüntü kirliliğine neden olan afişleri tek tek sökerek, afişleri cadde boyu temizlik yapan ekiplerin çöp küreklerinin içerisine attılar. Zabıta yetkilileri bu tür izinsiz afiş asan firmalara ve veya şahıslara yönelik cezai işlem uygulanacağı bildirdiler.