Zabıta Müdürü dolandırıcıların hedefi oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Zabıta Müdürü Fikret Er telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların Er’den 54 bin TL para talep ettikleri iddia edildi. Yaklaşık 4 saat boyunca süren konuşmanın ardından Er 3 bankadan kredi çekerek dolandırıcılara 48 Bin 600 TL para aktardı. Banka görevlilerinin Fikret Er’in halinden şüphelendiği öğrenilirken dolandırıcıların Fikret Er’i Bolu’da adeta tavaf ettirerek birçok noktaya yönlendirdikleri öğrenildi. Öte yandan talep edilen 54 Bin TL civarında paranın geri kalan 8 bin 600 Türk Lirası banka tarafından askıya alınarak korunduğu öğrenildi. Polis telefon dolandırıcılarının peşine düştü.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 10:10