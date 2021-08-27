Zabıta yakaladı polis bıraktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İki gündür ilimiz mülteci vatandaşların olayını konuşuyor. Pakistan uyruklu 16 vatandaşın polis ve jandarmanın yaptığı operasyonla mülteciler Abant kavşağındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındılar. Ne var ki bu sabah da aynı olayın devamı ihtimali üzerine Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, D-100 kenarında 6 mülteciyi yakalayarak, durumu polise bildirdiler.

Yapılan kimlik ve GBT sorgusu sonrası Irak uyruklu oldukları tespit edilen 6 mültecinin kimliklerinin mevcut olduğu ve haklarında hiçbir arama kaydının bulunmaması üzerine 6 kişi serbest bırakıldı. İlimizde bu gün kısa sürelide olsa mülteci paniği yaşandı. Zabıtanın yakaladığı şahıslar polis tarafından serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 10:46