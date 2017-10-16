Haber: Kasım ŞAHİN

Engelli vatandaşların en çok kullandıkları İzzet Baysal Caddesi üzerindeki kökez çeşmelerinden faydalanamaması zabıta görevlilerinin gözünden kaçmadı. Yapılan çalışmada tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli vatandaşların kökez çeşmelerine yanaşıp su içememesi üzerine hareke geçti.

Yapılan ön çalışmada Valilik binası, Tabaklar Mahallesi önü ve Belediye karşısındaki bankaların ön kısmında bulunan 3 kökez çeşmesine engelli vatandaşların yanaşıp, kökez suyu içemediği veya su şişelerini doldurmadığı yapılan çalışmada ortaya çıktı. Şimdi zabıta bu çeşmelere engelli vatandaşların rahatça erişebilmesi için çeşmelerde yeniden tadilat yapılması konusunda mutluluk verici bir çalışma içerisine girdi.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kadın vatandaşımız, zabıtanın kendilerine yönelik bir çalışma başlattıklarını öğrenince çok sevindiği dile getirerek; “Zabıta gerçekten çok önemli bir konuya el atmış. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunaldığımızda kökez çeşmelerinden su içemiyorduk. Çeşmelerin ön kısımları betonla çevrili olduğu için çeşmeye yanaşma imkanımız olmuyordu. Bizi düşünen zabıta müdürlüğüne şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.