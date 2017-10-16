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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Zabıtadan anlamlı proje

    Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan kökez çeşmelerine engelli vatandaşların su içememesini tespit ederek, yeni bir proje üretmeye başladı.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 15:23
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    Zabıtadan anlamlı proje

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Engelli vatandaşların en çok kullandıkları İzzet Baysal Caddesi üzerindeki kökez çeşmelerinden faydalanamaması zabıta görevlilerinin gözünden kaçmadı. Yapılan çalışmada tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli vatandaşların kökez çeşmelerine yanaşıp su içememesi üzerine hareke geçti.

    Yapılan ön çalışmada Valilik binası, Tabaklar Mahallesi önü ve Belediye karşısındaki bankaların ön kısmında bulunan 3 kökez çeşmesine engelli vatandaşların yanaşıp, kökez suyu içemediği veya su şişelerini doldurmadığı yapılan çalışmada ortaya çıktı. Şimdi zabıta bu çeşmelere engelli vatandaşların rahatça erişebilmesi için çeşmelerde yeniden tadilat yapılması konusunda mutluluk verici bir çalışma içerisine girdi.

    Tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir kadın vatandaşımız, zabıtanın kendilerine yönelik bir çalışma başlattıklarını öğrenince çok sevindiği dile getirerek; “Zabıta gerçekten çok önemli bir konuya el atmış. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunaldığımızda kökez çeşmelerinden su içemiyorduk. Çeşmelerin ön kısımları betonla çevrili olduğu için çeşmeye yanaşma imkanımız olmuyordu. Bizi düşünen zabıta müdürlüğüne şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Zabıta, Müdürlüğü, Ekipleri

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