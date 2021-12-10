Zabıta’dan çorapçılara baskın



Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde özellikle hafta sonralarına doğru Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde ikamet eden ve çorap satma bahanesiyle duygu sömürüsü yapıp, içerisinde çorap bulunan çantalarla vatandaşları kandırmaya çalışan, kişiler vatandaşları canından bezdirdi.

Özellikle üniversite öğrencileri durdurarak, “Çorap ördük ucuz fiyata veriyoruz” diyerek satmaya çalışan kadınlar ve erkekler, ilgi gösterilmeyince çareyi duygu sömürüsünde bularak; “Ablacığım, ağabeyciğim, küçük kardeşimiz gözünden ameliyat olacak. Hiç olmazsa ona üç-beş kuruş yardım edin de ameliyatını yaptıralım” diyerek para topluyorlar. Durumun Bolu Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine İzzet Baysal Caddesi ve Valilik binası yanında bulunan bankamatikler önüne ekipler şok baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda yakalanan iki kadın satıcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Duygu sömürücülerinin yapılan sorgulamalarında ekip halinde Gökçesu beldesinden geldikleri tespit edildi.