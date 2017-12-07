Haber: BMA

Bolu Belediyesine Kasım ayı içerisinde 153 Alo Zabıta, 444 26 58 numaralı çağrı merkezi ve Whatsapp şikâyet hattından toplamda 729 talep, şikâyet ve öneri geldi. Zabıta ekipleri, vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlardan gelen sorumluluk alanındaki talepleri vakit kaybetmeden işleme alarak, çözüme kavuşturulmasını sağladı.

Mahalle Zabıtası da boş durmadı

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı mahalle zabıtalarınca bir aylık süreçte 43 mahallede toplamda 364 farklı eksiklik veya sorun tespit edildi. Tespit edilen olumsuzluklardan 301’i ilgili müdürlüklere iletilerek kısa süre içinde çözüme kavuşturuldu. Diğerlerinin de sonuçlandırılması için çalışma yürütüyor.

217 işyeri denetlendi

Kasım ayında ticari işletmelerle ilgili işlemlerde de hız kesmeyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan 92 işyerinin denetimini yaparak işyeri sahiplerine ruhsatlarını teslim etti. Ekipler ayrıca ay boyunca yaptıkları rutin denetimlerle ise toplamda 217 işyerini denetlediler. Ruhsat ve hijyen uygulamalarının yapıldığı denetimler esnasında halk sağlığını göz ardı eden veya eksiklikleri bulunanlara cezai işlem yapıldı.

Kaldırım işgallerine ‘dur’ dedi

Zabıta trafik ekiplerince de yaya geçicini engelleyen veya kaldırım işgali yapan 103 araca Kabahatler Kanunu gereği ceza yazıldı. Trafik ekipleri bunun yanı sıra 67 kamyon ve TIR’a da şehir içi parktan işlem yaptı.