Zabıtadan koronavirüs denetimi

Haber: BMA

Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınlar, yufkacılar ve simitçilere yönelik koronavirüs nedeniyle olağan dışı hijyen denetimi yaptılar. Zabıtalar ayrıca ilçede bulunan marketlerde de denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde marketlerin giriş çıkışlarında el dezenfekte ve kasa önlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı konularına dikkat edilip edilmediği kontrol edildi. İş yeri sahiplerine zabıta ekiplerince tedbirlerin uygulanması konusunda uyarılar yapılırken, denetimlerin diğer iş kollarında da devam ettiği bildirildi.