Zabıtadan Ramazan denetimi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında koronavirüsle mücadele denetimlerinin yanı sıra, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan marketler, bakkallar ve büfelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri sağlanırken, işletmelere uyarılarda bulunuldu. Ayrıca standda yer alan fiyat etiketi ile kasada ki etiketin aynı olup olmadığı denetlendi. Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından; ilçe halkının sağlığını ve çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 13:51