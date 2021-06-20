Zabıtayı yaralayan şüpheli serbest bırakıldı



Haber: Aysun Beykoz

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Dağkent Mahallesi 4. Ada'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Yücel Güler'in (54) köpeği önceki gün komşusu Gürsel Söğütoğlu'nun (54) bahçesine girerek kedisini öldürdü. Köpeğin dün sabah saatlerinde yine bahçesine girdiğini gören Söğütoğlu evinde bulunan tüfekle köpeğe ateş etti. Köpeğine ateş edildiğini gören Güler ile Söğütoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Söğütoğlu yanında bulunan tabancayla Yücel Güler'i göğsünden vurdu.

Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta dün evcil hayvan meselesinden dolayı çıkan kavgada komşusu Y.G'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen G.S'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Tutuklama istemiyle mahkeme karşısına çıkarılan G.S, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla göğsünden vuran Gürsel Söğütoğlu (54) adliyeye sevk edildi. Söğütoğlu, ‘Pişman mısınız?' sorusuna ‘Bilmem ki. Kaza zaten' diyerek cevap verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 17:58