Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında 100 gönüllü



Haber: Okay Özcan

Kızılay’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılına özel düzenlediği etkinlik dahilinde gönüllü 100 kişiden kan alındı. 100’üncü yıl kutlamalarıdolayısıyla Kızılay Bolu Şubesi’nce farkındalık oluşturmak için gönüllü 100 kişiyle düzenlenen programda, Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gönüllü kişiler sabahın erken saatlerinde gelerek kan bağışında bulundu.

Etkinlikle ilgili konuşan Kızılay gönüllüsü, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında yüz kişiye kan verdiriyoruz. Bir farkındalık oluşturmak istedik. Çünkü kan vermek bizler için çok önemli. Verilen kanlar 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Ayrıca alınan kanlar üzerinde çalışılarak bulaşıcı hastalıklar ile kan grubunuz tespit ediliyor. Formlarda koşulları tutan hastalarımızdan, yakın zamanda Covid geçirmemiş ve kronik hastalığı olmayanlardan alıyoruz. Koşulları uygun olanlardan kan alma işlemini gerçekleştiriyoruz” dedi.