“Zafer inananlarındır ve zafer yakındır”

Haber: N.Halid Altundal

Saadet Partisi Bolu 6. Olağan İl Kongresi Hampton By Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Saadet Partisi mevcut Bolu İl Başkanı İsa Sayın’ın tek liste ile girdiği kongreye; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç, AK Parti Bolu eski İl Başkanı Ömer Sayın, delegeler ve partililer katıldı. Salgın tedbirlerine uygun şekilde yapılan kongre İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Sinevizyon gösterimi ile devam eden Saadet Partisi Kongresinde, kürsüye ilk olarak mevcut İl Başkanı İsa Sayın çıktı. Konuşmasına koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden eski il başkanı Veysel Çetinkaya’ya Allah’tan rahmet dileyerek başladı. İsa Sayın konuşmasında, “Rahmetli Erbakan Hocamızın, başta Türkiye olmak üzere, tüm dünyada iyiyi, doğruyu, güzeli ve faydalı olanı hâkim kılmak üzere başlattığı Millî Görüş hareketinde 50 yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Bir kez daha altını çiziyorum ki, bu milletin aslını, özünü, inancını ve hasılı ruh kökünü temsil eden Millî Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisidir. Saadet Partisi Bir ‘Değerler’ Hareketidir. Saadet Partisi bir ‘değerler’ hareketidir. Toplumun maddi ve manevi değerlerinin korunması için mücadele eder. Saadet Partisi bir ‘insanlık’ hareketidir. Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sever. Saadet Partisi ‘bilgi ve hakikat’ hareketidir. Bütün çalışmalarını veri ve bilgi merkezli yapar. Algılara teslim olmaz. Saadet Partisi bir ‘adalet’ hareketidir. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışır. Saadet Partisi ‘tam bağımsızlık’ hareketidir. Bireyde ve devlette her yönü ile bağımsızlığı savunur. Saadet Partisi ‘her türlü sömürüye karşı bir başkaldırı hareketidir.’ Faiz sömürüsünü, emek sömürüsünü, zihin sömürüsünü, din ve şahsiyet sömürüsünü reddeder. Helal kazanılmış birin, haram yollarla elde edilmiş binden çok daha büyük ve kıymetli olduğunu bilir. Saadet Partisi bir ‘umut ve ufuk’ hareketidir. Bizde umutsuzluğa ve karamsarlığa asla yer yoktur. Ufkumuz tüm dünyayı kapsayacak kadar geniştir. Geleceği planlarken basiret, feraset ve dirayet ile hareket ederiz. Şu anda bizim en öncelediğimiz problem toplumun kutuplaşmasıdır. Bize göre Türkiye’de vatanını sevenler ile vatan hainleri değil, 82 milyon vatan evladı vardır. Mensubiyeti, mezhebi, görüşü ne olursa olsun bizim çağrımız herkesedir. Şunu bilmemiz lazım ki; siyasi partiler birbirlerinin düşmanı değil, sadece rakibidir. Kutuplaşma üzerine siyasi rant hesapları yapmak, topluma verebilecek hiçbir şeyi kalmayanların işidir. Kendisi gibi düşünmeyen, inanmayan, yaşamayan insanları düşman görmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür” dedi.

“50 YILDIR ‘YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE’ İÇİN ÇALIŞANLAR VAR”

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de insanların son 10 yılda toplumsal ahlakın yüzde 83 seviyesinde geriye gittiğini düşündüğünü ve bundan şikayetçi olduklarını belirten Sayın konuşmasının devamında, “Bu bize şunu gösteriyor ki, ideolojisi, görüşü, mensubiyeti ve inancı ne olursa olsun tüm insanlarımız ahlaki ve manevi değerlerimizin yozlaşmasından rahatsız. O yüzden bugün bu salonda 50 yıldır ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ diyenler var. 18-30 yaş arası gençlerimizin %72’si imkanını bulursa kalıcı olarak yurt dışına gitmek, ülkeyi terk etmek istiyor. O yüzden bu salonda 50 yıldır ‘Yaşanabilir bir Türkiye’ için çalışanlar var. Maalesef günümüzde adalet mekanizmasının mensupları arasında bile adalete olan güven azalmış durumda. Kurunun yanında yaşın da yanmadığı, her kesimin güven duyduğu kamil manada bir adalet mekanizmamız olmadan ülke olarak huzur bulmamız mümkün değildir. O yüzden bu salonda 50 yıldır Hakkı ve Adaleti Hâkim Kılmaya Çalışanlar var. Bugün geldiğimiz noktada ekonomik durumumuz ortada. Geniş manalı işsizliğin %30’lara ulaştığı, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 8 bin TL’yi geçtiği, rezervlerimizin eridiği, döviz kurları ve enflasyonun durdurulamadığı zor bir dönemden geçiyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki, bizi yönetenler hala bu sıkıntılara niçin düştüğümüzü anlamış ve yanlış icraatlarından dönmüş değiller. O yüzden bu salonda 50 yıldır israfa, yolsuzluğa, rüşvete, haksız ranta, torpil ve adam kayırmaya dur diyenler var. Bu salonda Yeniden Büyük Türkiye için ‘Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji’ diyenler var. Dış politikada ise bölgede içinde bulunduğumuz durum ve geçmişte yapılan yanlışlar hepimizin malumu. Türkiye’nin orta doğu ve Suriye’de uyguladığı dış politika bir ülkenin kendi kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Bu günlere Irak ve Suriye başta olmak üzere coğrafyamızda uyguladığımız yanlış politikalar neticesinde geldik. Irak’ta 2 milyona yakın insan öldü ve Irak üçe bölündü. Suriye’de 800 bin insan hayatını kaybetti. 8 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 7 milyon insan ise bulundukları bölgeleri terk ederek Suriye içinde bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldı. Masum kadın ve çocuklar denizlerde boğuldu. Ülkemizin ve bölgemizin karşı karşıya olduğu tehlike ancak bölge ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri ile bir araya gelinerek bertaraf edilebilir. Irkçı emperyalistler büyük İsraili kurmaktan vazgeçmeyeceği için D-8’i aktif hale getirmek tercih değil, zorunluluktur. Bölge ve D-8 ülkeleri ile iş birliği kurmak Avrupa, Amerika ya da Rusya ile münasebetleri kesmek manasına gelmediği gibi onlarla eşit şartlarda müzakere etmek ve kendi haklarımızı korumak manasına gelecektir. O yüzden bu salonda 50 yıldır ‘İslam Birliği’ için mücadele edenler var. Bu salonda memleketin tüm sorunları çözmeye talip, tüm insanlığın saadetini isteyen, kalbinde ümit, gözünde ışık, yüzünde tebessüm olanlar var. Hasılı bu salonda 50 yıldır yolundan dönmeyenler var” ifadelerini kullandı.

“ZAFER İNANANLARINDIR VE ZAFER YAKINDIR”

Saadet Partisi’nin oy oranından bağımsız olarak Türkiye’nin özgül ağırlığı en yüksek partisi olduğunu ifade eden Sayın son olarak, “Önümüzdeki dönemde özgül ağırlığı ile beraber hacmi de artacak olan parti Saadet Partisi’dir. Saadet Partisi gerek Bolu’nun gerekse Türkiye’nin en güçlü, en vasıflı teşkilatına sahip olan partisidir. Saadet Partisi her koşul ve şart altında adaleti ayakta tutanların partisidir. Saadet Partisi siyaseti makam, mevki veya rant için değil, sadece Allah rızası için yapan, tertemiz bir kadronun adıdır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, bizim eleştirilerimiz kişilere değil yanlış icraat ve zihniyetleredir. Bundan sonra da genel ve yerel politikalara olan eleştirilerimiz bu bağlamda değerlendirilmelidir. Burada sizlerin huzurunda belirtiyorum ki, bu kongremiz vesilesi ile bir kez daha besmele çekiyoruz. Gün bizim milletimizle, özelde de Bolu halkıyla buluşma günümüzdür. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, camisinden, kafeteryasına tüm Bolu halkıyla kucaklaşacağız. Kavga değil huzur getireceğiz. Çatışma değil tebessüm sunacağız. Bu çağrımız tüm insanımızadır: Yunus Emre’nin dediği gibi: ‘Gelin canlar bir olalım. İşi kolay kılalım Sevelim, sevilelim Bu dünya kimseye kalmaz.’ Biz asla ümitsiz değiliz. Bu vesile ile her kapıya gideceğiz, her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız. Bu dava, bu sevda, bu vatan bizimdir. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır” diye konuştu.

SEÇİME TEK LİSTE İLE GİDİLDİ

İsa Sayın’ın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bir konuşma yaptı. Özcan konuşmasında Saadet Partisinin söylemlerini örnek aldığını belirterek Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’a haksızlık yaptıklarını belirtti. Özcan ayrıca, İsa Sayın’ın belediye hakkında yaptığı eleştirilerin ve değerlendirmelerin de doğru olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından İl Başkanlığı seçimine geçildi. Seçime mevcut başkan İsa Sayın, tek liste ile girdi. Yapılan oylamalar sonucunda İsa Sayın Saadet Partisi İl Başkanlığına seçildi. Sayın’ın İl Yönetimi ise isimlerden oluştu: “Orhan Barlık, Gökhan Yılmaz, Uğur Çamlıbel, Deniz Karaca, Mustafa Bulut, Soner Kaya, Ahmet Kızıltan, Şafak Demircan, Fatih Kara, Mustafa Mermer, Recayi Çağlar, İbrahim Sakmak, Kadir Biçer, Muhammed Emin Kaya ve Selahattin Sevinç.”